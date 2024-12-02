Комітет Ради погодив дострокове припинення повноважень нардепки Шкрум

Особисту заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата Альона Шкрум подала 29 листопада

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розглянув заяву народного депутата України Альони Шкрум про складення депутатських повноважень. Про це 2 грудня повідомили на сайті парламенту.

«Згідно з частиною першою статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України» та пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум А.І.» та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому» , – йдеться у рішенні комітету.

Особисту заяву Альона Шкрум подала 29 листопада, сказано на сторінці комітету. Того ж дня народний депутат Олексій Гончаренко написав у своєму телеграм-каналі, що Альону Шкрум розглядають на посаду очільниці міністерства, яке планують створити для повернення українців з-за кордону. Сама Альона Шкрум 27 листопада відзначала десять років роботи у парламенті. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що «дуже символічно, прийшов час великих змін».

«Главком» вже писав, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеба найближчим часом має з’явитися новий заступник з європейської інтеграції. На цю посаду розглядається кандидатура не з когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Цього разу вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум. Як повідомили «Главкому» соратники Шкрум, вона вже поставила фракцію до відома про цю пропозицію.

Також «Главком» писав, що Шкрум на посаді заступника може бути цінним кадром з огляду на її досвід роботи в профільному комітеті та підготовки закону про держслужбу. У неї хороша західна освіта і вона вільно почуває себе у міжнародній тематиці. Про особливі відносини нардепки від «Батьківщини» з керівництвом країни говорить той факт, що вона була учасницею Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові, на засідання якого з політиків переважно збираються представники влади. Виконавчим секретарем Президії конгресу ще з часів своєї роботи в Офісі президента є Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Шкрум у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від ВО «Батьківщина» номером 22 у списку як членкиня партії. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Народна депутатка 8 скликання, обрана від ВО «Батьківщина» (№ 5 у списку) як безпартійна. Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Членкиня МФО «Єврооптимісти» та «Рівні можливості». У 7 скликанні Верховної Ради була помічницею на платній основі Ірини Геращенко («Удар» ) та Ігоря Алексєєва (КПУ).

У 2014 році працювала експерткою з адвокації ГО «Право на захист». З 2010 до 2012 року була помічницею адвоката та юристкою в адвокатських об’єднаннях Лондона та Парижа, була помічницею судді Лондонського суду.

У 2010-2011 роках – юрист в Асоціації адвокатів м. Париж Chevalier Pericard Connesson.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомляв, що до кінця цього року буде представлена на затвердження кандидатура голови Міністерства об’єднання українців. За словами президента, Міністерство об’єднання українців буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти – «не поміж інших справ, а цілеспрямовано».