Президент анонсував нові зміни в командуванні ЗСУ

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Нові кадрові зміни, за словами президента, допоможуть посилити наше військо

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Раніше Зеленський змінив командувача Сухопутних військ ЗСУ

У командуванні Збройних сил України незабаром відбудуться нові зміни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

«Нещодавно я представляв план стійкості передусім всередині нашої держави, і обороноздатність, спроможність, наше військо є одним з головних пріоритетних пунктів, крім єдності та інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи і конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки (у командуванні ЗСУ – «Главком»). Вони будуть, тому що треба рухатися швидше», – сказав він.

Нагадаємо, за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача новим командувачем Сухопутних військ став Михайло Драпатий. Також призначено полковника Олега Апостола заступником головнокомандувача ЗСУ – до цього він командував 95-ю бригадою ДШВ.

Як повідомлялося, Зеленський повідомив про важливі кадрові зміни у ЗСУ та про призначення заступником керівника Офісу президента України командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на чутки про начебто його можливе звільнення, які останнім часом дедалі активні почали з’являтися в інформаційному просторі. Подібні заяви в коментарі ВВС Україна глава ГУР назвав «черговим вкидом» з метою дестабілізації країни.

До слова, в Україні планують змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання.



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