ветерани вимагають санкцій проти власника ТРЦ “Гулівер” Поліщука

Громадська організація «Союз воїнів добровольців» звернулася до Президента України Володимира Зеленського, РНБО та секретаря Ради Олександра Литвиненка з вимогою застосувати санкції проти бізнесмена Віктора Поліщука. На думку активістів, його діяльність загрожує національній безпеці України. Зокрема, у зверненні ветеранів наголошується, що Поліщук має тісні зв’язки з росією. Він контролює нерухомість у Криму, переоформлену відповідно до російського законодавства, та пов’язаний із впливовими російськими політиками, зокрема дмитром медведєвим.

Про це повідомляє видання Коротко Про.

Окрім того, мережа його магазинів «Ельдорадо» здійснює торгівлю з рф, поповнюючи бюджет держави-агресора. Нагадаємо, що російський бюджет значною мірою використовується для фінансування війни проти України. Серед інших звинувачень — неповернення Поліщуком боргів українським державним банкам на суму понад 14 млрд грн, ухилення від сплати податків та участь у схемах, які завдали шкоди культурній спадщині.

Активісти також звертають увагу на фіктивну благодійність бізнесмена щодо ЗСУ та його незаконний виїзд за кордон. «Союз воїнів добровольців» закликає РНБО накласти санкції на Поліщука, націоналізувати його майно та ініціювати міжнародне розслідування.