П’ять років роботи Ради. Що відомо про наймолодшого та найстаршого нардепа

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Юлій Іоффе (зліва) та Святослав Юраш (справа)

колаж: glavcom.ua

Нинішнє скликання Ради стало другим в історії, яке розпочало роботу не в повному складі

Верховна Рада IX скликання увійшла в історію українського парламентаризму низкою рекордів. Це скликання розпочало роботу у 2019 році з наймолодшим депутатським складом та на 80% оновленим корпусом. Наймолодший народний депутат України Святослав Юраш на момент обрання мав лише 23 роки, тоді як найстарший, Юлій Іоффе, народився у 1940 році. Про це свідчать дані дослідження «Чесно».

28-річний Святослав Юраш від партії «Слуга народу» є головою підкомітету з питань зв’язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він народився 1996 року у Львові. Юраш був активним учасником Революції Гідності та нагороджений державним орденом «За заслуги». Перші пів року великої війни політик працював з Fox News на окупованій частині Донбасу. 

П'ять років роботи Ради. Що відомо про наймолодшого та найстаршого нардепа фото 1

83-річний Юлій Іоффе народний депутат України дев’ятого скликання, обраний від нині забороненої в Україні ОПЗЖ. Наразі політик працює заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (з 29 серпня 2019 року). Після заборони ОПЗЖ у 2022 році Іоффе перейшов до депутатської групи «Платформа за життя та мир».

За даними руху «Чесно», нинішнє скликання Ради стало другим в історії, яке розпочало роботу не в повному складі – 27 мандатів залишилися вакантними через тимчасову окупацію частини територій України. Втім, за п’ять років кількість депутатів скоротилася ще більше: нині в парламенті працює лише 400 народних обранців.

Нагадаємо, що за час роботи дев’ятого скликання Верховної Ради парламентарі не брали участь у 32% від усіх голосувань. Народні депутати почали частіше не голосувати та не з’являтись у парламенті з різних причин після початку повномасштабного вторгнення.

Також за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 76 голосувань за призначення на посади та 47 – за звільнення й відставки. Понад 96% цих кадрових рішень отримали необхідну підтримку нардепів.

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