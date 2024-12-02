Сирський анонсував зміни у підготовці військових офіцерів

Військове командування акцентувало на важливості зміни програми та збільшення термінів навчання

В Україні планують змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський у Facebook за підсумками наради з командирами з навчання військовослужбовців.

Сирський наголосив, що, особливу увагу було приділено навчанню офіцерів. Військове командування акцентувало на важливості зміни програми та збільшення термінів навчання.

«Не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. З такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів. На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад», – повідомив Сирський.

Також військове керівництво обговорило попередні результати запровадження з 1 листопада нової програми базової загальної військової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця.

«Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому, чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки», – зазначив головком ЗСУ.

Нагадаэмо, після приходу Олександра Сирського на пост головнокомандувача ЗСУ було висунуто вимогу: офіцери, які з 2022 року не брали участі у бойових діях, повинні поїхати на фронт. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

Баргилевич наголосив, що нова команда, яка прийшла в Генштаб на початку 2024 року, розуміла: треба багато змінювати. Насамперед, за його словами, Генштаб був дуже обтяжений функціями, які йому непритаманні, непомірно розрослися певні структури із завданнями, які «не зовсім відповідали викликам під час війни». Тоді було прийняте рішення скоротити чисельність Генерального штабу, позбавити його тих невластивих функцій, які не повинен мати орган військового управління стратегічного рівня.

Як відомо, у вересні міністр оборони України Рустем Умєров розповів про удосконалення системи ротації у Збройних Силах України та впровадженні деяких змін у цей процес.