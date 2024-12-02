Закон №10242: загроза для викривачів чи захист національної безпеки?

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Закон №10242: загроза для викривачів чи захист національної безпеки?

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