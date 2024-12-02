Зеленський і Шольц вшанували пам’ять полеглих героїв на Майдані Незалежності

Лідери країн поклали квіти до меморіалу та вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц вшанували пам’ять загиблих воїнів біля народного меморіалу на майдані Незалежності у Києві. Про це повідомляє Офіс президента України.

Лідери країн поклали квіти до меморіалу та вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання.

Зазначимо, що Меморіал розташований на Майдані Незалежності в Києві.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Про це пише видання DPA. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї в атаковану Росією Україну.

Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї в атаковану Росією країну на суму 650 мільйонів євро. Їх планують доставити в грудні. Про це повідомляє zdf.de.

«Я хотів би чітко сказати, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі», – сказав він.

Додамо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». У ній канцлер, зокрема, висловився проти колишнього міністра фінансів Крістіана Лінднера, який пов’язував своє звільнення із висуванням пропозиції надати Україні німецькі далекобійні ракети.

За словами Шольца, Німеччині не потрібні «ніякі гравці та ніякі азартні ігри», а Лінднер і його партія, мовляв, «систематично саботували» роботу коаліційного уряду протягом декількох місяців. Також канцлер сказав, що залишається «непохитним і холоднокровним» у питанні постачанні Україні Taurus, а його суперник Фрідріх Мерц від «Християнсько-демократичного союзу» нібито навпаки – «грає в російську рулетку з безпекою Німеччини», обіцяючи Україні німецькі ракети.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ. За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П’ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту – починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Також уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов’язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.