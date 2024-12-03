Олексій Чернишов може очолити Міністерство єдності українців – джерела

Олексія Чернишова розглядають як кандидата на главу Міністерства єдності українців

В Україні планують створити нове Міністерство єдності українців. Як повідомило Рбк-Україна джерело в «Слузі народу», його може очолити голова правління «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

«Олексія Чернишова розглядають як кандидата на главу Міністерства єдності українців», – розповіло джерело.

Олексій Чернишов з 4 листопада 2022 року – голова правління НАК «Нафтогаз України», до цього він очолював посаду міністра розвитку громад та територій.

Нагадаємо, у серпні цього року президент України Володимир Зеленський анонсував створення «Міністерства єдності», яке має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.

«Главком» раніше писав, що народна депутатка Альона Шкрум від ВО «Батьківщина» складає мандат і збирається очолити нове Міністерство об’єднання українців.

Також «Главком» повідомляв, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеба найближчим часом має з’явитися новий заступник з європейської інтеграції. На цю посаду розглядається кандидатура не з когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Цього разу вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум. Як повідомили «Главкому» соратники Шкрум, вона вже поставила фракцію до відома про цю пропозицію.

Учора, 2 грудня, комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розглянув заяву народного депутата України Альони Шкрум про складення депутатських повноважень і погодив дострокове припинення повноважень нардепки Шкрум. Особисту заяву Альона Шкрум подала 29 листопада, сказано на сторінці комітету.