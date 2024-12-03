П’ять років роботи Ради. Стало відомо, хто найбільший «говорун» у парламенті

Загалом за пʼять років роботи народні депутати понад 37 тис. разів виступали з місця та трибуни

За пʼять років роботи чинного скликання Верховної Ради найчастіше у парламенті було чути голоси членів фракції «Слуга народу». У топі «говорунів» цієї фракції стоїть Данило Гетманцев, про що йдеться у дослідженні «Чесно».

Так, члени фракції «Слуга народу» сумарно за п’ять років говорили майже 145 годин, тоді як лише Данило Гетманцев – 9,6 години.

«Велика частина виступів Гетманцева стосується бюджетів та грошей, що не дивно, бо він очолює комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Найдовші виступи нардепа припадають на дні, коли він коментує репліки колег щодо законопроєктів, які проходили його комітет», – зауважують аналітики.

Загалом за пʼять років роботи народні депутати понад 37 тис. разів виступали з місця та трибуни. Вони витратили майже чистих 30 днів лише на розмови. У 2021 році було найбільше виступів – на них пішло майже девʼять днів та майже шість днів було у 2020 році. Найменше у парламенті витрачали час на розмови у 2022 році – трохи більше трьох днів.

Як відомо, з 2022 року засідання Верховної Ради можна подивитись тільки у записі, бо нардепи підтримали постанову про припинення прямої трансляції з міркувань безпеки.

«Парламент завжди був об’єктом уваги українців, тому деякі нардепи почали вести прямі трансляції у соціальних мережах із засідань. Серед таких нардепів є Олексій Гончаренко з «Європейської солідарності». Нардепи цієї фракції наговорили 139 годин, з яких 25 годин говорив Гончаренко», – підкреслюють аналітики.

Водночас найменше виступів у депутатської групи «Відновлення України» – 16 годин. Ця група сформувалась з колишніх народних депутатів від забороненої ОПЗЖ. Найчастіше говорить від цієї групи Анатолій Бурміч (чотири години). До слова, нардеп транслював російські наративи про «зовнішнє управління» та звинувачував США і ЄС у війні на Донбасі. У матеріалі «Чесно» додають, що у парламенті він теж «нарікає на наглядові ради, які керують державними компаніями й боїться, що іноземні бізнеси знищать українських підприємців».

Нагадаємо, Верховна Рада IX скликання увійшла в історію українського парламентаризму низкою рекордів. Це скликання розпочало роботу у 2019 році з наймолодшим депутатським складом та на 80% оновленим корпусом. Наймолодший народний депутат України Святослав Юраш на момент обрання мав лише 23 роки, тоді як найстарший, Юлій Іоффе, народився у 1940 році.

Також за час роботи дев’ятого скликання Верховної Ради парламентарі не брали участь у 32% від усіх голосувань. Народні депутати почали частіше не голосувати та не з’являтись у парламенті з різних причин після початку повномасштабного вторгнення.