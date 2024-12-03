Укрзалізниця уклала сумнівну угоду на мільйони

Попри порушення тендерних умов , Укрзалізниця уклала угоду на постачання дизельного палива на 766 млн грн із ПП «Укрпалетсистем». Компанія не відповідає вимозі про зв’язок із виробниками палива, через що інший учасник тендеру був відхилений.

Як стало відомо Zrada.today , представник «Укрпалетсистем» Анатолій Можар заявив про співпрацю з польською компанією Baltchem SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie. Проте ця компанія займається паливними сумішами, а не паливом.

Фактичний виробник Baltchem SA Chemical Company у Szczecin відхрестився від зв’язків із «Укрпалетсистем».

Попри очевидну невідповідність, договір затверджено за участі заступника виконавчого директора Андрія Голубєва.