Стало відомо, скільки українців подали заявку на отримання «тисячі Зеленського»

Українці, які перебувають на території України, можуть отримати 1 тис. грн «зимової єПідтримки» в «Дії»

Зеленський назвав виплату тисячі гривень найбільш популярною цифровою послугою від держави за весь час

Більш ніж 3,2 млн українців подали заявки у застосунку «Дія» на отримання державної допомоги в розмірі 1 тис. грн. Серед них 700 тис. – заявки на дітей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Це дуже хороший темп програми, найбільш популярна цифрова послуга від держави за весь час. Ще друга доба не закінчилась, а вже така кількість заявок. Я вдячний усій команді, яка залучена до розробки та забезпечення «єПідтримки». І, будь ласка, на всіх рівнях пояснюйте, як зробити заявку, як отримати кошти і як сплатити ними за комунальні послуги чи купити книжки або задонатити волонтерам», – зазначив він.

Як наголосив Зеленський, для багатьох сімей грошова допомога у розмірі 1 тис. грн на людину стане відчутною.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вже понад 1 млн 100 тис. українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки й анонсував інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року.

Як відомо, від 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «зимової єПідтримки» в «Дії». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як подати заяву та куди можна витратити кошти.

Нагадаємо, влада проведе аудит наданої допомоги в межах програми «Зимової єПідтримки». Це означатиме, що українці, які оформлять отримання соцдопомоги за кордоном, повертатимуть її.

Шмигаль наголосив, що тисячу гривень від держави можуть отримати лише українці, які перебувають на території України. Спочатку громадяни підтверджують, що вони перебувають на території України, декларативним способом, а потім це перевіряється по реєстрах, геолокації та за допомогою інших програмних способів.

До слова, Кабінет міністрів вирішив забрати 3,8 млрд грн з програми підтримки бізнесу та розмінування і направити їх на нацкешбек і «тисячу від Зеленського».