Зеленський увів санкції проти російських розробників і постачальників дронів

За словами Зеленського, нові санкції стосуються тих, хто працює на військово-промисловий комплекс Російської Федерації

Санкції торкнулися 57 фізичних і 52 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові обмеження проти осіб, які працюють на російську військову систему. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні. Згодом текст указу і перелік підсанкційних фізичних та юридичних осіб було оприлюднено на сайті Офісу президента.

«Сьогодні підписав указ про пакет санкцій проти російських та деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему. Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів», – сказав він.

Санкції торкнулися 57 фізичних і 52 юридичних осіб. У переліку – фірми «Технопорт», Міжрегіональний науково-освітній центр світового рівня «МореАгроБіоТех», «Уралдронзавод», Симбірське конструкторське бюро «Піранья», «ОКБ безпілотного авіабудування», Центр комплексних безпілотних рішень, «Російський Дрон Рейсинг – Груп» та інші.

Нагадаємо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли Газпромбанк, БКС-банк та «Центрокредит».

Як повідомлялося, Росія виділила на закупівлю мікроелектроніки для військово-промислового комплексу $7 млрд, але через санкції не змогла її придбати.

До слова, Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого «тіньового флоту» Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.