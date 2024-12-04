Гендиректор «Укрпошти» Смілянський отримав нову посаду

У квітні 2016 року Смілянського став генеральним директором «Укрпошти»

Кабінет міністрів провів чергові кадрові зміни. Так, очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський став урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Наприкінці жовтня Смілянський отримав ще одну топову посаду в «Укрпошті». З 1 листопада окрім своїх посад генерального і операційного директора «Укрпошти», він став ще й директором з продажів та продуктів.

Окрім Смілянського посаду також отримала колишня народна депутатка Альона Шкрум. Як повідомляв «Главком», вона стала першою заступницею міністра розвитку громад та територій. Ще одним заступником Олексія Кубракова став Костянтин Ковальчук.

Також уряд обрав главою Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорія Іщенка, а Віталія Чаплю призначив заступником державного секретаря Кабінету міністрів України.

Що відомо про Смілянського

У 1992 році Смілянський вступив до Одеського державного економічного університету на факультет міжнародного маркетингу. Провчившись три роки, перевівся до університету у США, де закінчив Школу бізнесу університету Пейс за фахом бухгалтер-аудитор. Згодом отримав юридичну освіту в Школі права університету Джорджа Вашингтона, ступінь МВА в Georgetown University.

Перша робота, яку отримав Смілянський, – розвантажувати коробки на складі. Наступна – продаж морозива. У США він працював офіціантом, паркувальником. Після завершення університетів розпочав роботу за спеціальністю – фахівцем з оподаткування. Далі працював у KPMG, у City Bank, різних юридичних компаніях.

У 2005 Смілянський отримав пропозицію від Boston Consulting Group у СНД у галузі керівного консалтингу в Україні та Росії. З 2008 р. до 2010 р. був директором зі злиття і поглинання міжнародного банку, і водночас головою ради директорів ще трьох банків. У 2010-2011 рр. керував злиттям і поглинанням банком ПУМБ Донгорбанку. Працював над стратегією розвитку, великими угодами в нафтовому й енергетичному секторі, розробляв аналітичні стратегії.

Пізніше, у 2014 р., повернувся у ПУМБ, щоб допомогти зі злиттям із банком «Ренесанс Капітал», а також розглянути можливості об’єднання з іншими банківськими системами, проте через напружену суспільно-політичну ситуацію цей напрям роботи не зміг розвинутися. У 2015 році працював у KPMG у Нью-Йорку.

У квітні 2016 року Смілянського було призначено генеральним директором «Укрпошти». На цій посаді він прославився величезною зарплатою.

До слова, Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Альони Шкрум.