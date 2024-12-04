Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК

Військово-лікарські комісії буде реформовано протягом шести місяців у два етапи. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «Суспільному».

За словами міністра, перший етап передбачає можливість відправлення до територіального центру комплектування електронного документа про стан здоров’я.

«Щоб ми електронний документ, який свідчить про стан здоров’я пацієнта, який прийшов на ВЛК, могли відправити в електронному вигляді в ТЦК, і вони могли його прийняти. Це перший етап реформи», – каже він.

Як зазначив Ляшко, під час другого етапу реформ для проходження медогляду люди, які хочуть служити, матимуть можливість самі обрати лікарню. Він розповів, що можна буде звернутися до свого сімейного лікаря, який подивиться історію хвороб і, у разі відсутності критичних порушень, може підтвердити придатність і передати дані ТЦК.

Очільник МОЗ наголосив, що швидкість запровадження реформ залежить від Міністерства оборони, оскільки в системі охороні здоров’я цифровізація відбулась набагато раніше, й технічно профільне міністерство готове передавати ТЦК необхідні дані. Своєю чергою оборонне відомство бере на ці заходи пів року.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 5 лютого 2025 року.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

Як відомо, в Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії.

До слова, в Україні планують запровадити нову реформу військово-лікарських комісій, яка, як очікується, усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.