Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів

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фото з відкритих джерел (ілюстративне)

229 депутатів відправили законопроєкт на повторне друге читання

Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. 

213 парламентарів підтримали законопроєкт. Втім, 229 депутатів підтримали ініціативу відправити його на повторне друге читання.

Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів фото 1

фото: Вікторія Сюмар/Facebook

«Рада провалила законопроєкт №10242 про тиск на журналістів. Це проміжна невеличка перемога, але ще не виграна битва. Спікер Ради запросив до себе керівників фракцій, щоб обговорити цей законопроєкт», – зазначає Центр протидії корупції.

Нагадаємо, що законопроєкт №10242, що має на меті посилення відповідальності за кіберзлочини, може становити серйозну загрозу для викривачів зловживань владою. Через розголошення суспільно важливої інформації, яка зберігається в електронних системах, вони ризикують потрапити під дію цього закону.

Нагадаємо, що 20 листопада, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 8153 «Про захист персональних даних». Аналітична система YouControl зауважує, що проєкт викликав занепокоєння серед громадського сектору, бізнесу та медіа.

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