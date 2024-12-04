Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву

Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою

Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова

Президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента в анексованому Росією Криму. Про це йдеться в указі №800 від 4 грудня. Тепер вона буде народним депутатом України від партії «Голос».

В указі зазначається, що Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою.

«Звільнити Ташеву Тамілу Равілівну з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою нею заявою», – йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, 25 листопада Центральна виборча комісія визнала обраною депутаткою Верховної Ради від партії «Голос» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова.

Зеленський призначив постійним представником президента в анексованому Росією Криму Тамілу Ташеву 25 квітня 2022 року, звільнивши з цієї посади Антона Кориневича.