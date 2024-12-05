BBC показало унікальні фото Будапештського меморандуму, підписаного 30 років тому

Андрій Сибіга повіз українську копію меморандуму на саміт Україна-НАТО, щоб нагадати партнерам про зобов’язання

BBC показало фото Будапештського меморандуму, підписаного рівно 30 років тому. У рамках цієї угоди Україна передала свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки з боку Росії, США та Великої Британії.

«BBC вдалося зробити фото Будапештського меморандуму, який дуже рідко залишає стіни архіву. Про цей документ кажуть, що він не вартий паперу, на якому написаний», – зазначає журналіст.

4 фото фото: ВВС

Також, як наголошує BBC, нині міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повіз українську копію меморандуму на саміт Україна-НАТО, щоб нагадати партнерам про зобов’язання.



Будапештський меморандум – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв’язку з набуттям нею неядерного статусу. Того самого дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Підписанти угоди про ядерне роззброєння України – президент США Білл Клінтон, президент Росії Борис Єльцин та президент України Леонід Кравчук.

До слова, Україна відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму, який став гірким досвідом для країни. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.