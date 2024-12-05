Міненерго повідомило, як визначає час майбутніх масованих обстрілів енергетики

РФ здійснює кібератаку на об’єкти енергетичного сектору України за два дні до масованих обстрілів енергетики

За два дні до масованих обстрілів енергооб’єктів в Україні росіяни проводять кібератаки на енергетичний сектор. Про це повідомив заступник глави Міністерства енергетики Роман Андарак, пише «Інтерфакс-Україна».

«За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об’єктів енергетичного сектору. Тоді ми знаємо, що через один-два дні буде обстріл», – каже він.

Посадовець також наголосив, що Росія активно користується всіма методами поширення дезінформації, спрямованої на формування паніки серед населення, застосовує інформаційно-психологічні маніпуляції та пропаганду щодо стану енергетики.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.