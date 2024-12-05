Якщо корупція – це аргумент, тоді чому Болгарія та Румунія в НАТО та ЄС, а Україна – ні? 

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Якщо корупція – це аргумент, тоді чому Болгарія та Румунія в НАТО та ЄС, а Україна – ні? 

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