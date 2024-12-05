Єрмак повідомив, коли Україна готова буде провести вибори

Єрмак сказав, що наразі Україна витрачає кошти на зарплати, солдатів і людей, щоб перемогти РФ

Єрмак сказав, що Зеленський готовий до виборів «у будь-який момент»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що Україна готова негайно провести вибори після завершення війни з Росією. Про це він зазначив в інтерв’ю The Telegraph.

«Дивлячись на реальність, президент (Володимир Зеленський, – «Главком») сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні», – йдеться у заяві.

Єрмак додав, що Зеленський готовий до виборів «у будь-який момент». Водночас він наголосив, що світ має визнати ці вибори як демократичні й такі, що відповідають усім стандартам.

«Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишили країну», – сказав керівник ОП.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді повідомив, що вибори будуть після досягнення справедливого миру.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Радник керівника Офісу президента зауважив, що публікації, подібні на статтю The Economist, говорять про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».