Президент вручив волонтерам спеціальну відзнаку «Золоте серце» (фото)

Президент вручив нагороди учасникам гурту «Курган та Агрегат» Амілу Ельман Огли Насірову, Рамілу Ельман Огли Насірову та Євгенію Володченку, які організовують масштабні збори для українських воїнів
фото: Офіс президента України
Зеленський подякував волонтерам, кожному й кожній, хто в Україні допомагає армії, усім у світі, хто разом з Україною
Президент України Володимир Зеленський вручив у четвер волонтерам спеціальну відзнаку глави Української держави «Золоте серце». Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
«Вдячність волонтерам, кожному й кожній, хто в Україні допомагає армії, усім у світі, хто разом з Україною. Відзначив сьогодні представників волонтерської спільноти «Золотим серцем» – спеціальною відзнакою Президента України», – сказав глава держави.
Зеленський вручив цю візнаку 18 громадянам, а саме
- голові наглядової ради ГО «ДОФ» Володимиру Алексєєву,
- голові ГО Belugaua Олександру Белюзі,
- керівниці проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марії Берлінській,
- співзасновниці ГО «Правозахисний центр «Принцип» Любові Галан
- волонтерці громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Світлані Забаві,
- голові ГО «Проліска» Євгену Капліну,
- засновнику БО «Міжнародний благодійний фонд «Юнітіюа» Володимиру Коломайку,
- співзасновниці та голові правління Запорізької обласної громадської організації «Мир та захист сім’ї» Жанні Ліщинській
- волонтерці БФ «Волонтерський штаб п’ятої окремої штурмової Київської бригади» Людмилі Менюк,
- керівниці гуманітарного департаменту БО «Фонд Сергія Притули» Марині Петриченко,
- голові Всеукраїнської ГО «Лицарський Хрест» Оксані Тунік-Фриз
- волонтерці громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Анастасії Халіуловій,
- волонтерці БО «Благодійний фонд «Спасемо Україну» Мирославі Харченко,
- директорці БО «Благодійний фонд «Сталеві» Тетяні Харько
- голові ГО «Загартовані серця» Тетяні Хитрій
- учасникам гурту «Курган та Агрегат« Амілу Ельман Огли Насірову, Рамілу Ельман Огли Насірову та Євгенію Володченку, які організовують масштабні збори для українських воїнів.
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Президент України олодимир Зеленський вручив у четвер волонтерам спеціальну відзнаку глави Української держави «Золоте серце»
Після церемонії нагородження присутні обговорили різні питання, важливі для українського суспільства та армії, зокрема – закупівлю FPV-дронів, посилення ППО і підготовку першого засідання технологічної Ставки, яке має відбутися у цьому місяці.
Крім того, обговорили реалізацію ініціативи Глави держави Bring Kids Back UA та конкретні кроки для повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.
Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, відзначається Міжнародний день волонтера, яке було засновано Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році. Волонтери – це люди, які безоплатно працюють задля блага суспільства та своєї країни.
В Україні волонтерський рух почав формуватися у 1990-х роках, а його стрімкий розвиток припав на 2014 рік, коли Росія розпочала війну. У 2022 році це свято набуло особливого значення для країни. Волонтери відіграють важливу роль у підтримці ЗСУ, організовуючи збори та забезпечуючи військових усім необхідним – від ліків і амуніції до транспорту й озброєння. Їхня самовіддана праця значно полегшує життя української армії.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав волонтерів зі святом. Головком наголосив, що український волонтерський рух є одним із найпотужніших у світі та критично важливий для стійкості армії. Сирський подякував волонтерам за допомогу в боротьбі з російським агресором.Генерал наголосив, що волонтери продовжують безперервно працювати на підтримку Сил оборони України, забезпечуючи армію необхідним: від зброї та медичних засобів до дронів і автівок.
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