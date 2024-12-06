Спонсор «Свободи» Кривецький пояснив, чому його називають Пупсом і прокоментував звинувачення у рекеті

Кривецький наголосив, що він не платив у цьому житті рекетирам, «завжди відстоював своє», тому його і вважають авторитетом

Ігор Кривецький: «Я ніколи в житті ніде ніколи не притягувався навіть як свідок»

Український підприємець, політик та член партії «Свобода» Ігор Кривецький відкинув будь-які звинувачення у рекеті та причетності до кримінальних авторитетів. Про це він розповів в інтервʼю Дмитру Гордону.

Так, журналіст попросив Кривецького прокоментувати повідомлення, що він нібито займався рекетом у 1990-х роках.

«Я ніколи в житті не грабував людей. При тому, що я ніколи в житті ніде не притягувався навіть як свідок. Я в райвідділі не був. Ну якщо при тому всьому, я – кримінальний авторитет і комусь хочеться про це говорити, то мені немає їм, що відповісти. Тому що в той час, коли це все відбувалося, я був студентом і навчався на стаціонарі. Скажіть мені, будь ласка, можна звинуватити людину в тому, чого вона не робила, і нема взагалі ніякого ні свідчень ні доказів?» – зауважив підприємець.

Кривецький наголосив, що він не платив у цьому житті рекетирам, «завжди відстоював своє», тому його і вважають авторитетом.

Також він відповів на питання Гордона, чому його інколи називають Пупсом.

«Ви можете спитати тих, які мене називають. Ну тому що я ніколи не називаю людей – ніяк. Якщо є ім’я, я вас називаю Дмитро. А коли люди придумають і в’яжуть ярлики, ну це система радянська в той час хотіли в’язати ярлики. Ну якщо хочеться, тим ж людина проявляє себе, свій рівень свідомості», – пояснив Кривецький.

Бізнесмен додав, що, якщо людям «подобається користуватися тим ярликами», він не може «ні заперечувати, ні протестувати щодо цього».

Ігор Кривецький – львівський бізнесмен, має активи в готельному (комплекс Edem Resort), ресторанному (ТОВ «Фієста-Фантастика») та аграрному бізнесі. Фінансує ВО «Свобода», був нардепом Верховної Ради сьомого скликання, входив до парламентської фракцію цієї партії. Автор 16 законопроєктів та чотирьох постанов Верховної Ради з питань митної та інвестиційної політики, а також прав і свобод громадян. Львівське видання «Експрес» називає його «авторитетом на прізвисько Пупс». За словами Кривецького, він був основним фінансистом Революції гідності з боку ВО «Свобода». Одружений з Ольгою Філатовою, яка також записана власницею готельного комплексу Edem Resort.

До слова, у 2018 році голова Економічної ради ВО «Свобода» Ігор Кривецький виграв суд у інтернет-видання «Правком» у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомила пресслужба політсили. Суд зобов’язав видання спростувати наклеп, зведений на політика, та виплати матеріальну компенсацію.