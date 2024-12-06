У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

Тепер у парламенті працює 401 народний обранець

Сьогодні, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

«Новий член парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України», – написав він у Telegram.

Ташева замінить Олега Макарова.

Також прийняв присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад «Батьківщини» замість Альони Шкрум.

Тепер у парламенті працює 401 народний обранець.

Нагадаємо, Олег Макаров помер у жовтні. Він був секретарем комітету з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

Як повідомляв «Главком», особисту заяву про припинення депутатських повноважень Альона Шкрум подала 29 грудня. Сама Альона Шкрум 27 листопада відзначала десять років роботи у парламенті. Нардепи рідтримали її рішення. Уряд провів кадрові зміни, призначивши на посаду першої заступниці міністра розвитку громад та територій Альону Шкрум.

«Главком» писав, що замість Альони Шкрум до фракції ВО «Батьківщина» у Раді потрапить новий обранець. Ним стане 42-річний хмельничанин, голова фермерського господарства «Агролайн-Поділля» Богдан Лукашук.

Як розповів «Главкому» сам підприємець і 26 номер у списку «Батьківщини», перед тим, як стати народним депутатом, йому доведеться відмовитися від депутатства у Хмельницькій міській раді. На місцевих виборах-2020 Богдан Лукашук пройшов до місцевої ради від партії Юлії Тимошенко. Наразі ж на найближчій сесії хмельницькі обранці повинні будуть проголосувати за дострокове припинення повноважень Богдана Лукашука на підставі його заяви. Поки кандидат у нардепи очікує рішення Ради щодо Альони Шкрум.

Також Богдан Лукашук є сином народного депутата IV-VII скликань від ВО «Батьківщина» Олега Лукашука.