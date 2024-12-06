Як пов’язаний завод “Преформ” з крадіжкою землі у пригороді Дніпра

Під Дніпром є садове товариство «Майорка» де земля не у всіх членів повністю оформлена та має кадастрові номери. Цим користується голова садового товариства Віталій Фурашов, колишній працівник ломбарду та діючий начальник служби безпеки на підприємстві «Преформ» Дениса Юрійовича Миргородського та Ірина Широкова, колишня очільница відділу КРУ та голова ревізійної комісії садового товариства. Їм допомагає Гнель Варданян, юрист КРУ який працює разом з Іриною. Задля отримання землі вони підробляють документи підписами померлих, обдурюють лежачих стареньких та влаштовують різні провокації. Але їх життя на волі скоро скінчиться, бо махінації зацікавили правоохоронців, а підробку документів вивчає суд.

Трохи менше ніж годину їзди від Дніпра є мальовниче місце – село Майорка. Там є все, що потрібно для щасливого життя – дивовижна природа, як з картинки, та ріка Дніпро, на березі якого понад 35 років тому зареєстрували садівниче товариство з такою ж назвою – «Майорка». Це як Конча-Заспа по-дніпровськи, але не було б про що більше розповідати, якби не жадібність та зухвалість тих, хто бажає прибрати неоформлену землю до своїх рук.

Землі Новоолександрівської ОТГ на Дніпропетровщині, де знаходиться село Майорка – це місце дивовижної краси.

Станом на кінець травня 2023 року товариство складалося зі 139 членів – власників або користувачів ділянок. Одну з них площею 0,05 га родина Вікторії Новікової придбала у власність у 2019 році. Це був шматок землі на схилі, який навряд чи когось би зацікавив. Бо для побудови там будинку територію потрібно було укріплювати.

Родина зробила зі схилу міні-ДніпроГЕС, бо конструкція, яка не дає «сповзти» споруді, чимось схожа на каскад гідроелектростанції. Ніхто не хотів тієї ділянки, а потім сусіди дивувались що хтось з цього захаращеного сміттям пагорба зробив собі подвір’я.

Коли чоловік Вікторії Вадим пішов захищати Україну 24 лютого 2022 року, то шахраї вирішили, що за жінку нема кому вступитися. Почали шантажувати та погрожувати!

Як почалися сусідські війни

Головою товариства тривалий час була Олена Стулова, – колишній “професійний фунт”, а зараз адміністратор перукарського салону. За її правління почались спроби “отжимів” та знущання з безпорадних садоводів.

Олена Стулова довгий час керувала садовим товариством, та за її часів почалися “отжими” землі.

З часом змінився керівник садового товариства, але стиль керування залишився той самий. Махінації, підробки, підтасовки, отжими… Новий голова з новою спритністю продовжив діло Стулової.

Керівник садового товариства Віталій Фурашов продовжив справу Стулової.

56-річний Віталій Фурашов сам себе називає колишнім військовослужбовцем та правоохоронцем, якимось дивним чином став людиною з інвалідністю та запровадив у товаристві порядки, як на “зоні”. Проте достовірно відомо, що він був керуючим ломбардом, а зараз працює начальником охорони на заводі у відомого бізнесмена з Дніпра Дениса Миргородського.

Фурашов постійно посилається на свого боса та говорить, що афери із землею допоможе владнати Миргородський через його юридичну компанію «Династія» (dynasty.legal).

Як відомо, колишніх «ментів» не буває, тому свої звички Фурашов застосував на новому місці – встановив огорожу та камери спостереження. Але замість того, щоб займатися благоустроєм садоводів, він слідкує через камери, як жінки без спідньої білизни пораються на городі та обговорює подробиці з життя садоводів.

В перервах між цими заняттями, голова товариства садоводів згадав, що поряд є посадка – ласий шматок землі Новоолександрівської територіальної громади десь с пів гектара. Щоб її привласнити Фурашов свідомо зробив дорогу прямісінько крізь угіддя Микільського лісництва, і для цього вирубав багато дерев.

Але йому і цього здалося замало, і тоді він кинув оком на ділянку Вікторії Новікової, мабуть, вирішивши, що навіщо себе обмежувати, якщо є ще 0,05 га у власності та стільки ж в оренді? І поки її чоловік несе службу, швиденько захотів прибрав собі й ці землі. І нічого, що там вже чуже подвір’я та розбитий сад з рідкісних рослин.

Напад з бензопилою та отруєння «дитини»

За законом скасувати право оренди землі чомусь не ризикнули, тому вирішили вдатися до методів рекетирів з 90-х. Прямо під вікнами будинку через землі, які належать лісгоспу, проклали дорогу. Хоча поруч вже була гарна дорога з твердим покриттям, де можна було проїхати.

Під виглядом того, що негідники-сусіди хочуть побудувати на 20 сотках котеджне містечко для багатіїв, Фурашов підбурював народ. І, на диво, це спрацювало – хтось взяв за звичку їхати новою дорогою, зупиняти авто під вікнами будинку та газувати.

Сусіди отруїли собаку Вікторії, щоб жінка злякалася та відступила.

В цій історії були напади кремезного чоловіка на Вікторію з бензопилою, та отруєння маленької собачої дитини – цуценя хазяйки, якому тоді було лише декілька місяців. Вікторія підозрює, що хтось залишив таблетки від тиску та замаскував їх у ласощі, бо собак вже труїли на території товариства. На щастя, того дня Вікторія після прогулянки з собакою поїхала до міста. Коли у машині цуценя почало втрачати свідомість, то маршрут змінився до ветеринарної клініки. Собаку привезли вчасно – ще пару хвилин, і лікарі б не мали чим зарадити.

Вкрасти землю у лежачого старика

Власниками деяких ділянок в садівництві були старенькі. Забрати у них землю – все одно, що відібрати цукерку у дитини. Так, погрозами та шантажем у лежачого літнього чоловіка буквально вкрали дві його ділянки – на 0,0640 га та 0,0800 га. Землю оформили на бухгалтера садового товариства Наталію Качалову та її чоловіка Дмитра Качалова.

Бухгалтер товариства Наталія Качалова та її чоловік Дмитро Качалов зареєстрували на себе ділянки хворого дідуся.

Коли старенький помер, то його дочка мала отримати землю та дім у спадщину, але виявилося, що отримувати їй нічого. Наразі на ділянки накладений арешт, а договори продажу намагаються визнати недійсними. А на Дмитра Качалова відкрито кримінальне провадження.

Дмитро Качалов – ліворуч, Олександр Лунін – праворуч.

Для цієї родини порушувати закон – це норма. Зятю Качалових Олександру Луніну загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією за взятку. Дуже дорогий адвокат (звідки в них на нього гроші?) намагався закрити справу, але нічого не вийшло.

Родина у бухгалтера садоводів ще та.

І це не всі історії, де згадуються померлі.

Підробили рішення підписами померлих

У травні 2023 року відбулися збори членів садового товариства «Майорка». Там мало говорили про те, куди пішли внески, але заборонили користуватися посадками та дорогами без дозволу.

Може вперше в Україні, в «Майорці» запровадять платні дороги? А слідкувати за тим, як витрачають гроші з цього проєкту буде Ірина Широкова, колишня начальниця відділу КРУ Східного офісу Держаудитслужби та голова ревізійної комісії садового товариства, а також беззмінний секретар зборів товариства. Тільки уявіть, чим вона займалась на роботі, якщо тут у садовому товаристві готова йти на посадові злочини!

Проте зараз її завдання інше – допомагати красти землю в тих садоводів, які не мають на неї кадастрових номерів (до речі, на Широкову та Фурашова відкрили кримінальне провадження за підробку документів та Їм загрожує до 5 років позбавлення волі).

Рішення садоводів цікаве не тільки підписами померлих. Чоловік бухгалтера товариства Дмитро Качалов вийшов з правління садоводів у 2023 році.

Однак він якимось дивом голосував у 2024 році як представник товариства.

Проте повернемося до Ірини Широкової. Обдурювати садоводів їй допомагає юрист Гнель Варданян.

Гнель Варданян як юрист допомагає обійти закон, щоб позбавити власників їх ділянок.

Він жалівся, що його «син Георгій та дружина Олеся» не можуть жити в безпеці в США, поки міністр оборони Рустем Умєров заробляє мільйони.

В Міноборони йому пояснили, що зарплату Умєрова визначає Кабмін, а воювати він не йде, тому що хтось мусить керувати оборонним відомством. Посилання на відповідь – перейти.

Найцікавіше те, що рішення зборів садоводів підписали три покійники. Судячи зі всього, в Майорці хтось вміє «воскрешати» тих, хто помер у травні 2014 року, листопаді 2017 року та липні 2020 року.

Клірик Троїцького собору Української Православної Церкви Московського патріархату Максим Ушаков під час зборів садоводів.

Цим чудотворцем міг бути Максим Ушкалов, клірик Троїцького собору Української Православної Церкви Московського патріархату. Він має будинок у товаристві та на зустрічах громади виступає як «тамада», який підбурює сусідів один проти одного.

Клірик крав гроші у мертвої бабусі та заборгував Пенсійному фонду.

Хоча праведним життям він похвалитися не може, бо обкрадав свою покійну бабусю. Він тишком-нишком знімав пенсію померлої, але його застукали. Клірику загрожувало до 2 років виправних робіт за шахрайство, але Ушкалов визнав провину та гроші повернув. Отака «божа людина»!

Наразі, рішення зборів, де підписалися покійники, оскаржують у суді. Й попереду ще дуже багато цікавих історій про те, як живуть члени СТ «Майорка». Якщо смикнути за одну ниточку, то може розмотатися дуже цікава історія, гідна уваги ДБР, Генпрокуратури та суду.