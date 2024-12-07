Голів партій масово штрафують. НАЗК пояснило причину

У Нацагентстві з питань запобігання корупції визнають: штрафи, які застосовуються до керівників партій, мають, скоріше, репутаційний ефект

Недисципліновані голови партій можуть отримати штраф до 6,8 тис. грн.

Станом на початок зими Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року. Далі протоколи перекочували до судів, які штрафують недисциплінованих партфункціонерів. Про це зазначено у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».

Мається на увазі покарання у вигляді штрафів від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн. У Нацагентстві з питань запобігання корупції визнають: штрафи, які застосовуються до керівників партій, мають, скоріше, репутаційний ефект. Щоправда, у разі невиконання рішення суду добровільно постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби.

«Ідеться про примусове стягнення штрафу у подвійному розмірі і накладення арешту на грошові кошти до моменту виконання рішення суду», – пояснила в бесіді з «Главкомом» керівниця департаменту формування доброчесності політичних фінансів НАЗК Ганна Чорнуцька.

За її словами, нині вже є перший прецедент. Цього року суд оштрафував на 5,1 тис. грн керівника партії «Соціально-політичний союз «Інтелектуальна ініціатива» Олексія Міхальова за неподачу партійних звітів за 2, 3, 4 кв. 2020 року. Останній не виконав рішення суду протягом встановлених 15 днів, у зв’язку з чим НАЗК ініціювало відкриття виконавчого провадження. Зрештою, з Олексія Міхальова примусово було стягнуто 10,2 тис. грн штрафу (подвійний розмір) до бюджету.

За даними Мін’юсту, в Україні зареєстровано близько 400 політичних партій.

Нагадаємо, НАЗК взялося і за народного депутата, в минулому одного зі стовпів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя!» Юрія Бойка.