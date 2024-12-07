ДБР почало розслідування контрактів на 45 млн доларів ДУ «Національний Антарктичний науковий центр» МОН, який очолює Євген Дикий.

Редакція ЗМІ та міжнародне детективне агентство Absolution отримали інформацію про відповідне кримінальне провадження ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК та дані від джерел у МОН. Про це пише Антикор.

Слідство встановило, що з 2017 по 2024 рік НАНЦ закупив товарів і послуг на 45,2 млн доларів у компаній, контрольованих Андрієм Чукліним, великим українським рибопромисловцем (ТМ «Аквамарин» та ін.), без проведення тендерів. Ці угоди лобіював Євген Дикий, відомий своїми радикальними висловлюваннями військовий експерт. З 2018 року він очолює Національний антарктичний науковий центр.

Андрій Чуклін

Слідчі ДБР підозрюють змову службових осіб НАНЦ з Андрієм Чукліним, що призвело до неправомірної вигоди для останнього. Частина цих коштів, за припущенням, потрапила до білоруського олігарха Олександра Мошенського, одного з «гаманців» режиму Лукашенка.

Хто такий Андрій Чуклін? Співвласник групи компаній «Інтеррибфлот», найбільшого виробника рибних консервів в Україні (торгові марки «Аквамарин», «Море», «IRF» та інші). Народився в Таджикистані (ймовірно, має таджицьке громадянство). Закінчив військову академію в Москві. Проживав у Донецьку. Був керівником одного з управлінь Держрибагенства. Одружений із Ганною Шишман, колишньою головою Держрибагенства.

Хто такий Олександр Мошенський. Він входить у першу десятку найбільших бізнесменів Білорусі. Найвідоміший як власник торгової марки «Санта-Бремор» (риба і морепродукти), але має бізнеси в різних сферах. Близький до сім’ї Олександра Лукашенка. Був довіреною особою на президентських виборах 2010 року. Член Ради з розвитку підприємництва при президенті РБ, член Президентської спортивної ради РБ, спонсор хокейних проєктів Лукашенка. В Україні ще у 2022 році намагалися арештувати його активи, але суперечка за них досі триває в судах.

Перевіряється інформація про корупцію при закупівлі послуг матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій. Також є дані, що службові особи правоохоронного органу, як контролюючі органи, умисно не проводили перевірки дотримання валютного законодавства НАНЦ під час виконання зобов’язань з оплати у валюті євро та долар за комплексні послуги матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій за період 2022-2024 років, та умисно проігнорували збільшення балансової вартості основних засобів, порушуючи п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу.

Слідчі через Офіс генпрокурора та суд запросили доступ до документів у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації.

Сумарна вартість 8 закупівель, які НАНЦ провів у період з 2017 по 2021 роки, склала 313,7 млн гривень. Єдиним підрядником було ТОВ «Інтерпромфлот» Андрія Чукліна. Керівництво Антарктичного центру щоразу готувало обґрунтування про виключну необхідність закупівлі послуг саме у цього єдиного постачальника.

Мотивували, що «Інтерпромфлот» є власником спеціального обладнання для океанографічних та біоресурсних досліджень на борту рибальського траулера «Море Содружества», що веде промисел морського криля неподалік берегів Антарктиди. Власником траулера був білоруський бізнесмен Олександр Мошенський. Де-юре судном володіло зареєстроване в Миколаєві ТОВ «ІКФ», але 70% «ІКФ» належали компаніям Мошенського та його доньки. У 2023 році Мошенські формально вийшли з цього бізнесу, а їхній пакет викупила ще одна компанія Андрія Чукліна, «Інтерибфлот».

Що негаразд у контрактах НАНЦ та «Інтерпромфлоту»?

НАНЦ надавав неправдиву інформацію про унікальність послуг, які може надати лише «Море Содружества». Таке або схоже обладнання можна було б установити на іншому судні (див. витяг зі скарги одного з потенційних конкурентів «Інтерпромфлоту»).

НАНЦ вимагав обов’язкову наявність на кораблі програмно-апаратного комплексу «Феррі Бокс», використовуючи його як спосіб відсіяти інших учасників і не проводити конкурентні торги. Як наслідок, протягом п’яти років приватне судно, що вело комерційний вилов криля в Атлантичному океані, утримувалося державним коштом України.

У 2021 році Україна придбала старий британський океанографічний криголам James Clark Ross, перейменований у «Ноосферу». Для його обслуговування НАНЦ у 2021-2024 роках уклав низку договорів з естонськими фірмами PECH OU та WINOT OU. Обидві підконтрольні Чукліну.

У другій фірмі він фігурує як один з акціонерів як резидент Таджикистану. У першій недавнім бенефіціаром став марокканець Рашид Танані, а до того росіянин німецького походження Владімір Цветціх. Але в обох компаніях у правлінні є давня знайома й колишня підлегла Ганни Шишман-Чукліної Наталія Зінькевич, яка підписувала від імені естонських фірм усі договори з директором НАНЦ Євгеном Диким. І знову ж всі угоди укладено без проведення тендерів, за переговорною процедурою з одним учасником. У Winot OU працює і брат Ганни Шишман-Чукліної Павло, відповідальний за набір екіпажу для «Ноосфери».

Що не так у контрактах НАНЦ з Pech OU та Winot OU. Насамперед у будь-якого неупередженого спостерігача виникає питання, чому серед тисяч крюїнгових компаній, які існують у світі, для управління криголамом «Ноосфера» вибрали саме фірму Pech OU, яка не мала перед тим жодного подібного досвіду. Так само не має його й Winot OU.

Питання друге: щодо розподілу витрат на забезпечення українських арктичних експедицій. У 2021-2022 роках, згідно з матеріалами досудового розслідування, НАНЦ заплатив Pech OU 8 млн доларів. У 2022-2024 роках НАНЦ заплатив Winot OU уже 25,55 млн.доларів. Приблизно 90% коштів пішло на обслуговування криголаму «Ноосфера», який зараз базується в порту Кейптаун (ПАР). Лише 10% пішло безпосередньо на забезпечення потреб українських полярників в Антарктиді. Витрати на управління цим судном зросли майже у 5 разів. Якщо у 2021-2022 роках за цією статтею естонським фірмам заплатили приблизно 4,7 млн доларів, то у 2023-2024 роках — 22,2 млн доларів.

ДБР поки що не повідомило про підозру жодній особі, згаданій у кримінальному провадженні. Але розслідування триває. Слідчі прагнуть отримати доступ до переказу коштів на рахунки естонських фірм у швейцарському банку CIM Banque. У цьому ж банку, за декларацією його дружини за 2021 рік, зберігав свої особисті заощадження Андрій Чуклін.

Бізнес сім’ї Чукліних продовжує зростати. У 2024 році підконтрольна Андрію Чукліну компанія «Інтерпромфлот» викупила у колишнього нардепа Миколи Хміля ТОВ «Мостиський хаб». Воно планує збудувати біля українсько-польського кордону новий транспортно-логістичний парк на території 34,5 га. Тим часом брат його дружини Павло Шишман придбав контрольний пакет будівельної компанії «Навітехсервіс», яка отримала контракт на понад 600 млн грн на капітальний ремонт одного з багатоквартирних будинків в Ірпені, пошкодженого в результаті бойових дій.