Кандидат на посаду канцлера ФРН підтримав надання Україні німецької далекобійної зброї

Головний опонент Олафа Шольца підкреслив, що він та його партія розуміють необхідність завдавання далекобійних ударів по військових об’єктах ворога

Німецький політик наголосив, що Україна повинна мати можливість бити по військових цілях у Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї від ФРН. Про це повідомляє Офіс президента України.

Головний опонент Олафа Шольца підкреслив, що він та його партія розуміють необхідність завдавання далекобійних ударів по військових об’єктах ворога.

Він зазначив, що ці озброєння повинні мати здатність вражати військові об’єкти на території росії.

«Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз – не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною», – наголосив Мерц.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також обговорили збільшення фінансування військової допомоги Україні на наступний рік. Це критично необхідно для захисту життів в Україні. Адже країна щодня потерпає від російських ударів, і кожен прояв підтримки рятує людей. Збільшення допомоги також прямо посилює позиції України для наближення справедливого та надійного миру.

Одна з ключових тем зустрічі – План перемоги. Сторони погодилися, що Україну можуть зміцнити далекобійні спроможності та запрошення в НАТО, а досягнення справедливого миру матиме вплив на глобальну безпеку.

Також обговорили інтеграцію України до ЄС, забезпечення єдності у Європі та її роль у посиленні України. Президент підтримав ідею керівника ХДС/ХСС щодо створення контактної групи за участю Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі з метою відновлення справедливого й тривалого миру для України. Володимир Зеленський запропонував долучити до цієї групи Данію.

Окремо приділили увагу питанню щодо українців, які через повномасштабне російське вторгнення виїхали до Німеччини. Глава держави повідомив, що вже запланований візит віцепремʼєр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова до Берліна.

Нагадаємо, Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц 9 грудня прибув до України. Дата візиту трималася в таємниці з міркувань безпеки. Це вже другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року. Про це повідомляє Spiegel.

Раніше Мерц заявляв, що Україна має здобути перемогу, а Росія – поразку. Мерц наголошував, що твердження про неможливість військової поразки ядерної держави є хибним. На підтвердження він навів приклади:

Політик зазначив, що Німеччина, як і Європа загалом, не має ставати учасником війни, проте підходи Мерца і канцлера Олафа Шольца до цієї мети різняться. Шольц остерігається ескалації, наприклад, через можливість ударів по Росії німецькою зброєю чи постачання Україні крилатих ракет Tasurus. Мерц, своєю чергою, переконаний, що Кремль розуміє лише мову сили.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». За словами Шольца, Німеччині не потрібні «ніякі гравці та ніякі азартні ігри», а Лінднер і його партія, мовляв, «систематично саботували» роботу коаліційного уряду протягом декількох місяців.