Перезавантаження системи підготовки військових: президент провів Ставку

Зеленський наголосив, що від якості підготовки воїнів залежить результативність на полі бою, а також збереження життя

Зеленський: «Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів»

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, на якій було вирішено перезавантажити систему підготовки військовослужбовців. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Провів сьогодні Ставку. Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці», – зазначив Зеленський.

Президент дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити.

Зеленський запевнив, що для перезавантаження підготовки українських військових буде все зроблено як на організаційному так і на фінансовому рівнях.

Він наголосив, що від якості підготовки воїнів залежить результативність на полі бою, а також збереження життя українських військових.

Нагадаємо, Україна змушена переглянути свій погляд на мобілізацію 18-річних чоловіків на фронт. Про це повідомляє The Washington Post. Як зазначає видання, США висловили занепокоєння, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Брюсселі заявив, що навіть за умови забезпечення зброєю та фінансуванням, на передовій повинні бути люди, здатні протистояти російській агресії.

Натомість радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Наприкінці листопада він вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

До слова, Зеленський під час зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив про створення нової Контактної групи, спрямованої на розробку єдиної позиції завершення війни.