США неодноразово наголошували, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння

Україна публічно не підтримує зниження мобілізаційного віку нижче 25 років

Україна змушена переглянути свій погляд на мобілізацію 18-річних чоловіків на фронт. Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначає видання, США висловили занепокоєння, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Брюсселі заявив, що навіть за умови забезпечення зброєю та фінансуванням, на передовій повинні бути люди, здатні протистояти російській агресії.

Попри тиск з боку західних партнерів, в Україні мобілізація молоді до 18 років викликає серйозні внутрішні суперечки. Багато українців, зокрема військові, вважають, що країна повинна більше захищати своє молоде покоління, яке є майбутнім держави і вільне від радянського впливу, якого зазнали попередні покоління. Проте, попри ці занепокоєння, ситуація на фронті вимагає мобілізації, особливо коли українські підрозділи відчувають нестачу людей на полі бою.

Видання наголошує, що адміністрація президента України поки що не підтримує зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Зокрема, представники влади зазначають, що зменшення віку для мобілізації без належного озброєння не виправдане, адже наявні ресурси вже не можуть забезпечити навіть тих, хто наразі перебуває на передовій. Проблема недостатнього озброєння продовжує бути болючою для України, попри обіцянки Заходу.

Також виступив проти мобілізації 18-річних колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він наголосив, що вкрай важливо зберегти молоде покоління для майбутнього країни. Залужний підкреслює, що ті, кому зараз 18 років, повинні стати поколінням, яке рятуватиме Україну в майбутньому.

На думку деяких активістів, доцільніше було б почати мобілізацію жінок, ніж знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Це питання викликає численні суперечки серед українців, зокрема через те, що багато хто вважає молодь найбільш цінним ресурсом для країни.

Попри ці складнощі, ситуація на фронті вимагає термінових рішень. Військові вже скаржаться на нестачу особового складу, а новосформовані бригади не мають достатньо людей для боротьби з набагато більшими силами росіян. Багато солдатів також висловлюють обурення через відсутність законодавства щодо демобілізації для тих, хто воює з самого початку війни.

Офіційні особи США, своєю чергою, пропонують допомогу у навчанні новобранців, але зазначають, що Київ має направити людей за кордон для цього. Водночас проблема з озброєнням та недостатньою кількістю мобілізованих продовжує залишатися основною перепоною для ефективних дій на фронті.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

Натомість радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Наприкінці листопада він вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляє Міністерство оборони.

Як повідомлялося, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що Рада не розглядає жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку.