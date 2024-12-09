Умєров зідзвонився з головою Пентагону: що обговорювали

Остін обіцяв надати нову безпекову допомогу Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що під час розмови сторони обговорили підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», що має відбутися найближчим часом.

Також темою розмови були події на фронті та міжнародна підтримка України.

Остін обіцяв надати нову безпекову допомогу Україні, яка дозволить посилити здатність ЗСУ протистояти російській агресії.

Нагадаємо, 12 жовтня у Німеччині мало відбутися засідання у форматі «Рамштайн». Участь у заході мали взяти президент США Джо Байден, український президент Володимир Зеленський та інші лідери й представники близько 50 країн, які входять до коаліції на підтримку України.

Проте президент США скасував свою поїздку через ураган, який насувався на східне узбережжя Америки. Візит до Німеччини згодом скасував і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Через це засідання у форматі «Рамштайн» було відкладено на невизначений термін.