Кабмін призначив нового очільника Державного космічного агентства

Раніше обов’язки голови Державного космічного агентства України виконував Володимир Бень

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства України на Володимира Міхеєва. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, було звільнено Володимира Беня з посади першого заступника голови Державного космічного агентства України. Як відомо, Бень був виконуючим обов’язки голови Державного космічного агентства України з 20 грудня 2022 року. Його попередником був Тафтай Володимир Володимирович, який очолював відомство з 1 березня 2021 року до 20 грудня 2022 року.



Державне космічне агентство України (ДКАУ) – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності та несе відповідальність за стан розвитку галузі. До 9 грудня 2010 року мало назву «Національне космічне агентство України» (НКАУ).

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 грудня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін анонсував призначення нового голови Державного космічного агентства України. Тоді чинник керівник Володимир Бень вже написав заяву на звільнення.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру мільярдера та космічного туриста Джареда Айзекмана на посаду адміністратора Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).