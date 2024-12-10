Крупа під час війни отримала грамоту від Стефанчука та подяку від Шмигаля

Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість почесних грамот та подяк за високий професіоналізм

Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа під час війни отримала грамоту від спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та подяку від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля за високий професіоналізм. Про це свідчать судові матеріали, які є у розпорядженні Українських новин.

Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа під час війни отримала грамоту від спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та подяку від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля фото: Українські новини

В матеріалах суду йдеться про те, що Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість почесних грамот та подяк за високий професіоналізм від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоровʼя України, а також позитивні характеристики як депутат Хмельницької обласної ради та як головний лікар КЗ ОЗ «Хмельницький обласний центр МСЕ».

«Вона нагороджена грамотою Голови Верховної Ради України від 15.11.2022, почесною грамотою Міністерства охорони здоровʼя України від 16.06.2022, почесною грамотою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021, подякою Премʼєр-міністра України», – йдеться в судових матеріалах.

На думку суду, ці відзнаки підтверджують авторитет підозрюваної.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 31 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA – Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Вона досі залишається під вартою.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.