Скасовано тест на IQ для кандидатів на посади суддів. Зеленський підписав закон

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Підписано закон, що змінює вимоги тесту на IQ для кандидатів на посади суддів апеляційних судів і ВАКС

фото: ВККС

Прохідний бал для тесту на когнітивні здібності визначатиме ВККС

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів», які стосуються складання кваліфікаційного іспиту. Про це стало відомо із сайту Верховної Ради.

Згідно з документом, для претендентів на посади в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді скасовується складний тест на IQ із 75% прохідним балом. Відтепер Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) самостійно визначатиме цей показник.

Окрім того, після внесення змін кандидати зможуть обирати спеціалізацію для складання кваліфікаційного іспиту.

Новий порядок передбачає, що тестування охоплюватиме теми з історії української державності, загальних правових знань, а також спеціалізацій суду (адміністративна, господарська або загальна). Практичні завдання будуть пов’язані із вибраною спеціалізацією.

Форму тестів і завдань, а також перелік питань і програму комісія публікуватиме за 30 днів до іспиту. Прохідний бал для тесту на когнітивні здібності визначатиме ВККС.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд у 2025 році планує витратити близько 60 млн грн на закупівлю службових квартир для новопризначених суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС.

Як зазначив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики 27 вересня керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, закупівля службового житла передбачена ст. 13 Закону «Про Вищий антикорупційний суд». Так, суддя ВАКС або Апеляційної палати ВАКС, не забезпечений житлом, забезпечується державою службовим житлом на час перебування на посаді.

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