Уряд погодив будівництво мосту через Тису

Опубліковано


фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Прикордонний міст буде зведено між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія)

Сьогодні, 10 грудня, Кабінет міністрів погодив угоду щодо будівництва мосту через річку Тиса. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія), вчинену 18.10.2023 у м. Києві», – йдеться у повідомленні.

Автодорожній прикордонний міст буде зведено між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія).

Нагадаємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

До слова, у Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. За інформацією видання, спочатку українця хотіли дістати з гірської ущелини за допомогою гелікоптера. Але через складні погодні умови від цих планів довелось відмовитись.

Читайте також:

Пов'язані новини

Україна завершила ратифікацію Римського статуту

Ірина Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею (перший ліворуч) депонувала ратифікаційну грамоту фото: Facebook/Ірина Мудра Україна підписала Римський статут ще у […]

Зеленський повідомив, скільки повітряних цілей збили пілоти F-16 під час атаки РФ

Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів різних типів фото ілюстративне Сьогодні пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей Пілоти F-16 знищили […]

Зеленський представив у Раді План стійкості

Володимир Зеленський назвав пункти Плану стійкості фото: скріншот з відео Гончаренко розповів, що на представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник ГУР […]