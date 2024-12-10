Військовослужбовці зможуть отримати нові послуги в «Дії»: Шмигаль розповів деталі

Експериментальний проєкт уряду розрахований на військовослужбовців та їхніх рідних
фото з відкритих джерел
Військовослужбовці зможуть оформити через «Дію» статус людини з інвалідністю внаслідок війни
Кабінет міністрів продовжує цифровізацію послуг для чинних або колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Як пояснив Шмигаль, уряд запустив експериментальний проєкт. Він дозволить через портал «Дія» оформити:
- статус людини з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», – заявив Шмигаль.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана. Згодом Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати лише цифрове посвідчення ветерана в «Дії» без наявності паперового.
Як повідомлялося, оформити статус учасника бойових дій можна буде на порталі «Дія».
До слова, військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів можна отримати на порталі «Дія».