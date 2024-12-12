Хто з нардепів може втратити мандат: заява спікера Ради

Стефанчук: Сьогодні в парламенті немає великої кількості негідників

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що сім українських нардепів є кандидатами на позбавлення мандатів. Однак, за його словами, це має відбуватися відповідно до законодавчих норм. Про це він зауважив в інтерв’ю «Суспільному».

«Сьогодні в парламенті немає великої кількості негідників. Є сім юридичних фактів для позбавлення. Як тільки буде рішення суду, позбавлять (Артема) Дмитрука і (Андрія) Одарченка, те саме (Олександр) Дубінський, (Нестор) Шуфрич, (Євгеній) Шевченко», – йдеться у заяві.

Спікер зазначив, що процес позбавлення депутатів мандатів має відбуватися відповідно до закону: для цього необхідне рішення суду. Він додав, що екснародний депутат від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, обвинувачений у держзраді, наразі оскаржує це рішення у суді.

Щодо депутатів, які часто не зʼявляються на засідання, спікер зазначив, що кожного місяця аналізує присутність і просить долучитися до виконання обовʼязків.

«Є люди, які ми навіть не уявляємо, де знаходяться. (Сергій) Шахов – в міжнародному розшуку», – підсумував Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки.

Також у листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором.

Як повідомлялося, 13 листопада 2023 року Дубінському було оголошено підозру у держзраді. За матеріалами слідства встановлено, що за вказівкою російських спецслужб зловмисники організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

До слова, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляють джерела «Главкома» у правоохоронних органах. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. Він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнської інформаційної діяльності.