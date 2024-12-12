Казино Dragon Money путем успешной раздачи взяток запустил офис в Киеве, где работает более 50 сотрудников, оформленных в качестве фопов.



Журналисты первого национального расследования провели уникальное расследование об украинском рынке айгеминга. В рамках этого расследования выяснилось, что ряд компаний, работающих на украинском рынке, делают это без лицензии (в серую) благодаря своему лбу в правоохранительных и депутатских кругах. КРАИЛ по состоянию на 10.12.2024 выдал 28 лицензий , часть из которых аннулирована!

Выданные в 2024 году лицензии КРАИЛ

Одним из таких проектов является Dragon Money. Казино Драгон путем успешной раздачи взяток запустил офис в Киеве, где работает более 50 сотрудников, оформленных в качестве фопов. Офисом руководит топ-менеджмент нанятый в конце 2023 года в разгар военных действий между двумя государствами.

Лобби компании обеспечивает народный депутат прошлого созыва Александр Мирный, считающийся одним из покровителей украинского игорного рынка. Именно он организовал инфраструктуру для приема платежей на онлайн площадке и является коммуникатором с правоохранительными органами.

Александр Мирный на трибуне Верховной Рады

Журналисты в своем материале показывают, как работает рынок платежных систем, как компания массово набирает сотрудников в Украине, как оптимизирует уплату налогов. В следующем выпуске журналисты под видом устраивающегося на работу человека раскопали много интересного о том, как Dragon Money нанимает сотрудников и избегает уплаты налогов. Также

На первый взгляд, визуально официальный сайт казино кажется не адаптированным под украинский рынок, но осуществив регистрацию – появляется возможность внести деньги картой любого банка Украины.

Сумма пополнения дополнительно конвертируется в рубль. После заполнения информации о размере депозита и выборе платежного метода (гривна, криптовалюта). Доступны все популярные банки пополнения – ПриватБанк, А-Банк, МоноБанк.

После того, как пользователь определится с карточным методом пополнения баланса, открывается страница платежной системы, где выдается адрес карты для осуществления платежа.

Эта схема на игорном рынке называется p2p-платежем. После перевода на выданную карточку – деньги зачисляются на личный баланс игрока.

Хороший вопрос к правоохранителям, как компания, которая оптимизирует налогообложение, открывает офис в Украине и спокойно работает. Кому и сколько платит Драгон мани для столь открытой и уверенной работы. Также, по инсайдерской информации, компания подала заявку на получение лицензии на украинском рынке.