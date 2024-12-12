Президент оцінив можливість територіальних поступок, «Укренерго» оновило наглядову раду. Головне за 11 грудня

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Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм»

фото: glavcom.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо

Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії. Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки зросла до дев’яти. Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку.

«Главком» склав добірку новин 11 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ракетна атака на Запоріжжя: кількість загиблих зросла до дев’яти

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 10 грудня. Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений. Це 74-річний чоловік. Ворожа атака по середмістю забрала уже дев’ять життів», – написав Федоров.

Також він повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці удару триває вже добу.

Зеленський зробив заяву щодо територіальних поступок Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території російськими, юридично – це неможливо. Про це він зауважив в інтерв’ю CBN.

«Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все?», – наголосив президент.

Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм».

Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі

Сьогодні, 11 грудня, Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад. Зокрема, президент України повідомив, що із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою готує заміни в дипломатичному корпусі.

«Сьогодні провів кілька важливих нарад. Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижня представимо. Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України. Є сильні пропозиції», – зауважив президент.

Також сьогодні перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко доповіла президенту щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки та урядових програм, зокрема «єПідтримки».

Уряд погодив новий склад Наглядової ради «Укренерго»: список

Кабінет Міністрів України погодив новий склад Наглядової ради НЕК «Укренерго». Про це повідомляє пресслужба компанії. Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави. 

Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави.

«Можна констатувати, що оновлений персональний склад Наглядової ради сформований повністю», – додали у компанії. 

Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді народному депутату України шостого та сьомого скликань від забороненої Партії регіонів. За даними джерела «Главкома» у правоохоронних органах йдеться про Вадима Колесніченка.

Ексрегіонала Колесніченка підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом та у глорифікації РФ.

За даними слідства, нардеп до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС та натомість зблизити її з Росією.

Серед іншого політик організовував провокативні акції аби розсварити Україну з Польщею. У червні 2013 року він став співавтором звернення депутатів до Сейму Польщі з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом поляків.

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