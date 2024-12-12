Сікорський назвав головну роль Польщі у війні України з РФ

Очільник польського МЗС наголосив, що усі речі, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи

За словами Сікорського, ідея відправки військ в Україну для підтримки режиму припинення вогню є попередньою

Польща не розглядає розгортання своїх військових на території України. Роль Варшави полягає в забезпеченні постачань військової допомоги українським солдатам. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Rzeczpospolita.

Очільник польського МЗС наголосив, що усі речі, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи.

За словами Сікорського, ідея відправки військ в Україну для підтримки режиму припинення вогню є попередньою.

«Але зрозуміло одне: Польща має 600 км кордону з Білоруссю і з Росією, ми підтримуємо всю логістичну операцію для України, і, можливо, в цьому наша роль, але ми не розглядаємо можливість відправки військ в Україну», – додав міністр.

Варто додати, що останнім часом у ЗМІ з’явилися чутки про можливість відправки миротворчої місії європейських країн в Україну. Це можливо в разі, якщо між Росією та Україною буде встановлено режим припинення вогню.

Для того, щоб Євросоюз відправив свої війська в Україну, потрібна згода всіх держав-членів, однак наразі це питання навіть не порушується. Про це на брифінгу в Брюсселі заявила керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо.

Зокрема, сьогодні, 12 грудня, президент Франції Еммануель Макрон мав обговорити таке питання на переговорах із прем’єром Польщі Дональдом Туском.