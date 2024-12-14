Наслідки найдужчого масованого удару і тріскучі морози. Що відбувається з графіками знеструмлення

Фото: ДСНС Наслідки атаки РФ на енергосистему України

Дванадцята атака по енергетиці від початку року

Енергетична система оговтується від масованої атаки, збитки оцінюють, а ремонти вже тривають. У суботу, 14 грудня, відключення електроенергії триватимуть до 8 годин. Знеструмлення діятимуть фактично майже всю добу, але застосовуватимуть не більше двох черг.

Напередодні, у п’ятницю росіяни застосували 287 дронів та ракет. Це була найбільш масована атака по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Більшість засобів повітряного нападу вдалося збити.

“Це такий мирний план Путіна — знищити все. Це так він хоче перемовини — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар — масова реакція. Тільки так зупиняється терор”, — наголосив президент Володимир Зеленський.

“Укренерго” запроваджувало превентивні відключення електроенергії по всій країні. За даними МАГАТЕ, одразу п’ять з восьми ядерних блоків на атомних станціях у п’ятницю знижували потужність генерації. Це вимушений крок, бо різкі коливання дуже небезпечні для енергосистеми.

Фото: EPA/UPG

“Якщо у системі раптово, аварійно вимикається якийсь потужний струмоприймач чи виробник електроенергії, то у цей момент виникають серйозні процеси. І вони надзвичайно негативно впливають на ключове енергетичне обладнання — аж до його руйнування”, — пояснив член правління “Укренерго” Юрій Бойко.

Під ударами опинилися близько десяти областей. Цього разу ворог зосередився на центрі та заході країни. Найдужчі наслідки російська атака спричинила для Тернопільщини. Ця область і без того є дефіцитною, бо не має великої генерації. У п’ятницю зранку практично половина споживачів області залишилися без світла. Критичну інфраструктуру заживили від альтернативних джерел, зокрема, генераторів. Обласна влада переконувала, що медичні заклади та пункти незламності працювали без перебоїв.

“Два місця, де були прильоти. Перший — це об’єкт енергетичної інфраструктури. Є один травмований працівник, проте ці травми є легкого характеру. Друге місце — це падіння уламків за підсумками роботи нашої протиповітряної оборони неподалік від будинків. На щастя, без негативних наслідків”, — розповів перший заступник начальника Тернопільської ОВА Степан Куйбіда

Є влучання і на Івано-Франківщині, там росіяни обрали одразу кілька різних цілей. Били, зокрема, по інфраструктурі газових сховищ.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілівРФ, 13 грудня 2024 р.

“Це один з найбільших ракетних ударів по заходу України, тому це досить відчутно. Але дякуючи протиповітряній обороні вдалося уникнути найгіршого. У Франківській громаді тільки у одному селі впали уламки, без жертв. Маємо спробу масованого удару по електро та газовій інфраструктурі. Який висновок? Допомагаємо нашим військовим, реагуємо на повітряну тривогу”, — розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Росіяни вдарили по одній із теплових станцій, серйозно пошкодивши обладнання. Постраждалих немає, а ремонтники одразу після обстрілів розпочали відновлення, повідомили в ДТЕК. У компанії додали, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували їхні об’єкти вже понад 200 разів.

“Знову цілями були підстанції “Укренерго”, генерувальні об’єкти ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, а також інфраструктура українських підземних сховищ газу. Вчергове було атаковано підстанції “Укренерго”, які мають прямий стосунок до можливості імпорту електроенергії з країн ЄС. Ворог не відмовляється від своєї мети: занурити Україну в темряву під час холодів”, — розповіла ексміністерка енергетики України Ольга Буславець.

В “Укренерго” повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни використали проти енергетики вже майже 1300 ракет різного типу. А ще близько тисячі ударних дронів. Ворог діє хитро і по деяких важливих об’єктах стріляє методично. Фактично одразу після завершення ремонтів. Таким чином Кремль також намагається спустошити і запаси обладнання для відновлення енергетики. Однак в “Укренерго” переконують, що таку поведінку росіян передбачили і техніки на складах вдосталь.

Фото: EPA/UPG Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удару по центральному регіоні України.

Різке похолодання на вихідних

Кінець тижня разом з російською атакою приніс ще одне складне випробуванням для енергетичної системи України. Вихідними температура повітря знижуватиметься аж до -14 С вночі. Вдень буде тепліше до -8 С морозу. Але така погода протримається недовго, вже з наступного тижня поступово настане відлига.

Зниження температури справді впливає на ситуацію у галузі, наголосили в уряді. Однак при планування енергетичного балансу фактор морозів завжди враховують. Споживання електроенергії до похолодання стабільно зростає останні два тижні. Але згладити ситуацію допоможе те, що на вихідних практично не працює великий бізнес та підприємства. Тому у суботу та неділю квота обсягу електроенергії для населення буде вищою. А вже з понеділка температура повітря знову підвищиться.

“Варто звертати увагу на графіки упродовж доби, адже вони можуть і будуть змінюватися, залежно від стану енергосистеми. Також ми закликаємо усіх до раціонального використання електроенергії. Навіть попри графіки використовувати потужні прилади виключно у нічну пору, не застосовувати у години пікового навантаження. Це допомагає збалансувати енергосистему”, — наголосив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Фото: Міненерго Заступник міністра енергетики України Микола Колісник

Нові графіки знеструмлення: уряд ухвалив рішення

Відключення світла повинні тривати не більше шести годин поспіль, вирішили у Міністерстві енергетики. Відхилення від цього показника можливе, але не більше ніж на годину. І залежатиме воно від того, якою є температура. Урядовці внесли зміни до спеціальної інструкції для обленерго. Після знеструмлення споживачі повинні отримувати стабільне електропостачання упродовж двох годин. А от час на перемикання повинен становити не більше 30 хвилин.

“Чому змінили графіки відключення? Тому що уряд нарешті розуміє, що сидітимемо із знеструмленнями усю зиму. Тоді як у вересні-жовтні вони говорили, що можна уникнути відключень. Тому тепер і змінити ці правила, щоби хоч якимось чином уникнути соціальних проблем чи вибухів якихось”, — зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Й справді, у Кабінеті міністрів чи не вперше почали чітко говорити, що відключення електроенергії надовго. Скажімо, заступник міністра енергетики Роман Андарак повідомив, що світло за графіками споживачам подаватимуть до весни. Утім якщо не буде нових російських атак, то ситуація може поліпшитися. В уряді зауважили: правила змінили, щоби графіки знеструмлення стали справедливішими і більш рівномірними.

“Кожна черга ГПВ (група побутових споживачів та бізнесу) буде додатково розділена на дві підчерги — для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення половини черги”, — додали в “Укренерго”.

Тепер усі обленерго повинні оновити графіки згідно нової методики. Цей процес може тривати кілька днів. Оператори мереж мають повідомити споживачів про новий розклад завчасно. Нові правила не стосуються підприємств та установ, які внесли до переліку критичної інфраструктури. Списки формують обласні військові адміністрації. Ці об’єкти залишаються з енергопостачанням цілодобово.

Фото: kyivcity.gov.ua Гендиректор YASNO Сергій Коваленко

“З 1 грудня Україна отримала можливість імпортувати більше. Тепер максимальний перетин — 2,1 ГВт потужності. І це гарні новини, бо імпорт — один зі способів подолання генераційного дефіциту. Якщо раніше Україна за добу могла імпортувати максимум 40,8 млн кВт год, то тепер цей показник виріс до 50,4 млн кВт год. Щоб зрозуміти скільки це, майже половину від цього обсягу в середньому споживає Київ за добу”, — розповів генеральний компанії YASNO Сергій Коваленко.

За рахунок імпорту електроенергію тривалість знеструмлень можна було б скоротити щонайменше вдвічі, вважають аналітики Центру Разумкова. Однак навіть попри гостру, потребу закупівлі світла у ЄС відбуваються дуже мляво. Україна не використовує бодай половини від можливостей імпорту. Головна причина — різниця у ціні: вартість електроенергії у Європейському Союзі значно вища, ніж в Україні.

“Ми імпорт використовуємо десь на 20% через регуляторні проблеми. Це не технічні проблеми, а чисто бюрократичні. У нас встановлене штучне обмеження граничної ціни. І роблять це за якоюсь надуманою методикою, яка не відповідає правилам ринку ЄС. І виходить, що при дефіциті електроенергії у нас ціни нижчі, ніж там. Ну і ніхто не буде собі у збиток це робити”, — переконаний Володимир Омельченко.

Фото: dsnews.ua Володимир Омельченко

Однак чи варто державі підвищувати граничні ціни — думки фахівців галузі розділилися. У Центрі Разумкова вважають, що уряд має діяти, щоби таки розблокувати повноцінний імпорт електроенергії. І як наслідок — скоротити тривалість відключень світла.

Натомість аналітики DIXI group переконують, що причини млявих закупівель можуть критися у іншому. Якщо бізнес імпортує 60% електроенергії від власного споживання, то його взагалі не зачіпають знеструмлення. Тобто уряд стимулює підприємства купувати ресурс з-за кордону.

“Раніше ця частка складала 80%. Схема працює не за трейдерським принципом: купи у Європі дешевше, а продай тут дорожче. Це точкові закупівлі під конкретне підприємство. Але ж вони не купують! Значить компанії прораховують, чи вигідно їм брати такий імпорт, чи простіше мати відключення. Або ж якусь власну генерацію. А якщо зараз НКРЕКП підвищить прайскепи, то ціни і у нас автоматично зростуть. А ми вже і так маємо 6 грн за кіловат”, — сказала генеральна менеджерка у галузі безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

Експертка припускає: якщо ціни пустити у вільне плавання, то вони можуть зрости щонайменше удвічі.

Обладнання не витримує навантаження

Графіки знеструмлення не лише дошкуляють споживачам, а погано впливають на техніку. Скажімо, у Києві аварійність мереж зросла аж на третину. Найчастіше ламається обладнання низького рівня напруги. Тобто те, що живить вже безпосередньо багатоповерхівки, повідомила компанія ДТЕК.

Головна причина проста: як тільки повертають світло, то споживачі вмикають одразу по кілька потужних пристроїв. Від того обладнання і горить. Особливо небезпечно користуватися одночасного електроплитою, бойлером та пральною машиною. Їх енергетики просять вмикати у нічні години.

Фото: facebook/gviliv Вадим Литвин

“Від перевантаження можуть горіти запобіжники. Вони не дають пошкодити більш дороге обладнання. Поламатися може і трансформатор. Особливо якщо до нього, наприклад, підключений будинок з електроопаленням. Щодо будинків, то там найчастіше горять контактні з’єднання. Це може призвести до того, що у певний момент буде подана на вхід до квартири підвищена напруга. Від того може згоріти техніка”, — пояснив голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин.

Фахівець рекомендує споживачам почекати бодай 15-20 хвилин після відновлення електропостачання і лише тоді за потреби вмикати прилади.

Не зайвим буде і підготуватися до можливих аварій. Найперше уважно перевірити запобіжники на вході у будинок та введеннях у квартири. Потужність захисних пристроїв немає бути більшою, ніж передбачено проєктом. У іншому випадку при перенавантаженні мережі автоматика просто не спрацює.

Також за можливості варто обладнати реле напруги на введенні у квартиру, порадив Вадим Литвин. Під час стрибків напруги цей пристрій просто відключить електроживлення помешкання. Коштує таке обладнання недорого: одну-дві тисячі гривень.