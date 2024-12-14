Єрмак і Поклад готують команду на керівні посади в ГУР – військовий експерт

Незважаючи на заспокійливі заяви сторін, плани зміни керівництва ГУР залишаються актуальними. Андрій Єрмак не відмовився від бажання поставити під контроль останнє незалежне від нього силове відомство – пише військовий експерт Андрій Васильчук.

Як і передбачалось, наступна атака на Головне управління розвідки і Кирила Буданова особисто активізується найближчими тижнями, і до інавгурації Трампа все має вирішитись. Мета Єрмака – забезпечити повну лояльність структури напередодні початку перемовин та виборчої кампанії.

Наразі йде підготовка необхідних документів та узгоджень. Планується, що всі вищі керівники воєнної розвідки будуть звільнені протягом одного дня. Офіцери середньої ланки мають або «присягнути на вірність», або розділити долю Буданова.

Зараз Андрій Єрмак і Олександр Поклад (заступник голови СБУ) готують так званий «кадровий резерв». Підбирають співробітників СБУ, які посядуть «вакантні» посади і допоможуть Покладу керувати ГУР після зміни керівництва. Головна вимога до кандидатів – особиста вірність.