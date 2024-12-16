Блінкен і Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні

США І Велика Британія обговорили необхідність посилити допомогу Україні у сфері безпеки

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, обговоривши глобальні виклики, в тому числі необхідність посилення військової підтримки України. Про це повідомили в неділю в Державному департаменті США.

«Що стосується України, сторони обговорили необхідність посилити допомогу у сфері безпеки, особливо з урахуванням рішення Росії попросити КНДР відправити своїх військових для продовження жорстокої агресивної війни РФ»,– зазначається в повідомленні.

Глави зовнішньополітичних відомств обговорили також ситуацію в Сирії та принципи, яких слід дотримуватися під час перехідного процесу й формування нового уряду. Також йшлося про ситуацію в секторі Гази та важливість укладення угоди про припинення вогню.

Нагадаємо, соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини (СДПН) Олафа Шольца у передвиборчій програмі може окремим пунктом прописати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus. У програмі, за повідомленням ЗМІ, соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно. У проєкті програми йдеться про те, що СДПН підтримує навчання українських збройних сил та постачання зброї та техніки з «обачливістю та почуттям міри», щоб захистити Україну та забезпечити мир у Європі.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні та Росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ «буде змушений піти на територіальні поступки». За його словами, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті. Пеллегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.

До слова, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, Сили оборони відновили положення біля Колесниківки Куп’янського району Харківщини. Водночас ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі.