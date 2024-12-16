Міноборони зробило заяву про знущання з солдатів 211-ї бригади

Рустем Умєров: «Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання»

Головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання з військовослужбовців 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

«Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців – це неприйнятно на третьому році війни. Тому за моїм наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти викладені у статті «Української правди» щодо ситуації у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ», – зазначив він.

За словами Умєрова, усі винні мають понести покарання.

«Ми також зʼясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання. Незабаром ми також презентуємо законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі», – додає міністр.

Очільник Міноборони також подякував кожному військовослужбовцю, який виконує свій обов’язок чесно й самовіддано.

«Я на боці тих, хто хоче змін, і вірю, що разом ми побудуємо армію, якою буде пишатися кожен українець. Служба в ЗСУ має бути честю, а не забезпеченням чиїхось персональних забаганок», – наголосив він.

Нагадаємо, журналісти заявили, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями.

Однак, як зазначили журналісти, до відкриття кримінального провадження справа не дійшла. Натомість прокуратура розслідувала справу про нескладання адмінпротоколів щодо військовослужбовців.

Зазначимо, що за рішенням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку для перевірки інформації про знущання з солдатів 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ з боку керівництва.

До слова, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.