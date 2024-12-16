Падіння режиму Асада: Статки родини Асадів можуть сягати $12 мільярдів – WSJ

Опубліковано



Падіння режиму Асада: Статки родини Асадів можуть сягати $12 мільярдів – WSJ

Пов'язані новини

Викрили правоохоронців, які допомогли ексголові КС Тупицькому втекти за кордон

Тупицький. фото з відкритих джерел Правоохоронці викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби, […]

Ексзакупівельнику Міноборони Хмельницькому оголосили чергову підозру

Колишньому тимчасово виконувачу обов’язків директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдану Хмельницькому повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби. Джерело: Державне бюро […]