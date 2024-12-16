Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців на Курщині – Зеленський

Сили оборони та українська розвідка з’ясовують інформацію про реальні втрати підрозділів РФ

Російська Федерація активно намагається приховати реальні втрати північнокорейських військовослужбовців у бойових діях. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

«Особливо Донеччина, найбільша увага напрямкам саме там. А також – по ситуації в районах Курської операції. Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил», – каже український лідер.

Як повідомив глава нашої держави, Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці.

«На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, фахівці Інституту вивченні війни проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. Аналітики нагадали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області і вони вже почали зазнавати серйозних втрат.

Президент зазначив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх залучити на інших ділянках фронту. 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

До слова, армія Росії відправляє військових з Північної Кореї в бої на Курщині без підтримки бронетехніки.