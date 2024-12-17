Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»

Нардепка Таміла Ташева у Верховній Раді 16 грудня 2024 року під час зустрічі з пластунами

ЦВК визнала обраною депутаткою Ради від партії «Голос» представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова

Новообрана народна депутатка України Таміла Ташева увійшла до складу парламентської фракції «Голос». Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, йдеться у трансляції депутата із фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка у Youtube.

«Повідомляю про входження народного депутата Таміли Ташевої до складу фракції політичної партії «Голос», – сказав перший віцеспікер.

Нагадаємо, 4 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента в анексованому Росією Криму.

25 листопада Центральна виборча комісія визнала обраною депутаткою Верховної Ради від партії «Голос» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова.

Як відомо, Зеленський призначив постійним представником президента в анексованому Росією Криму Тамілу Ташеву 25 квітня 2022 року, звільнивши з цієї посади Антона Кориневича.