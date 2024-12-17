Суд Нью-Йорка підтвердив винуватість Трампа у справі про приховані платежі порнозірці

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Суд Нью-Йорка підтвердив винуватість Трампа у справі про приховані платежі порнозірці

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