Зеленський розповів про посилення дипломатичного корпусу України

Як наголосив очільник України, наступний рік повинен стати часом встановлення миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента
За словами президента, зовнішньополітична робота України наступного року буде ще більш напруженою
Україна працює над змінами в дипломатичному корпусі. Наразі готується посилення дипломатичної роботи. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
«Поступово погоджуємо з нашими дипломатами нові призначення послів України та заміни в дипломатичному корпусі. Ми готуємо посилення нашої команди – команди України», – каже Зеленський.
Як наголосив президент, зовнішньополітична робота наступного року буде ще більш напруженою, ніж цьогоріч, і має бути сильною.
«Наступний рік повинен стати часом встановлення миру – надійного миру. І я вдячний усім партнерам, які допомагають. Сильна та скоординована робота – це найважливіше», – додав він.
Нагадаємо, президент України повідомив, що із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою готує заміни в дипломатичному корпусі.
Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.
До слова, за словами президента, Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни.
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