Більшість українців не хочуть бачити Зеленського президентом

Дослідження громадської думки, проведене Українською соціологічною платформою (УСП) у грудні цього року, демонструє ставлення українців до балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін.

Про це повідомляє видання uainfo.org.

В межах дослідження було отримано наступні результати:

більше половини українців (51,5%) очікують виборів уже наступного року;

більше половини українців (56,7%) не хочуть бачити Зеленського президентом;

⁠більше половини українців (58,7%) вважають, що Зеленський не дотримається своєї обіцянки не балотуватися на посаду Президента України вдруге та знов візьме участь у президентських виборах;

⁠більше половини українців (51,5%) поставляться негативно до повторного балотування Зеленського всупереч власній обіцянці.

Таким чином, більшість українців не хочуть бачити Зеленського наступним президентом України та негативно поставляться до висування його як кандидата.

«Попри очевидні заслуги Зеленського та сподівання на народну підтримку як офіційного лідера воюючої країни зараз його позиції як політика є доволі слабкими. Дані дослідження свідчать про невеликі шанси Зеленського бути обраним повторно. Крім того, дослідження, проведені іншими соціологічними агенціями, свідчать, що станом на листопад-грудень 2024 року за рівнем суспільної довіри Зеленський посідає лише третє місце (після Валерія Залужного та Кирила Буданова)», – зазначають фахівці УСП.

На думку соціологів, причиною падіння рейтингу Зеленського є не лише обіцянка не балотуватися вдруге, а і його команда, яка перебрала на себе величезні повноваження, а разом з ними й відповідальність за проблеми в країні. Однак, незважаючи на проблеми у президентській команді, Зеленський не проводить суттєвих кадрових змін.