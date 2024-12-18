Рада провалила голосування за звільнення Бойка з парламентського комітету

Сьогодні, 18 грудня, у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій

Народні депутати не відкликали проросійського політика Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк.

Сьогодні, 18 грудня, у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій. Не вистачило голосів. Утім, для його відкликання не вистачило голосів. «За» проголосували 217 нардепів.

Результати поіменного голосування за вилучення Юрія Бойка з парламентського комітету фото: Ярослав Железняк/Telegram

Результати поіменного голосування за вилучення Юрія Бойка з парламентського комітету фото: Ярослав Железняк/Telegram

Нагадаємо, 15 грудня народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Пізніше Бойка на допит викликала Служба безпеки України. Після допиту в СБУ нардеп записав нове відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Як заявив Бойко, він не хоче, щоб його заяву використовували Російська Федерація та безпосередньо сам Путін для виправдання агресії проти України. Бойко також звернувся до політиків, аби вони об’єднували країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла у війні.

Раніше нардепа Бойка оштрафували за ліквідовану ОПЗЖ.

До слова, Бойко і досі має звання Героя України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю»..